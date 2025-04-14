Происшествия 14.04.2025 в 09:14

В Бурятии пока не могут усмирить лесные пожары в Еравнинском районе

Огонь бушует на площади свыше тысячи гектар
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пока не могут усмирить лесные пожары в Еравнинском районе
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии удалось потушить 3 лесных пожара в Еравнинском и Кяхтинском районах на общей площади 31 га. В то же время возникло 4 новых возгорания. Их причиной стал переход огня земель с иных категорий и неосторожное обращение с огнём.

- По оперативным данным, на утро 14 апреля в республике действует 8 лесных пожаров в Еравнинском районе на площади 1154 га. Тушение осложняется ветровой нагрузкой и отсутствием естественных водных источников. Реки и озера ещё покрыты льдом, для решения этой проблемы к местам возгораний направлены три автоцистерны с других районов республики, - пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Сейчас в борьбе с огнем участвуют 260 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 47 единиц лесопожарной техники.

Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес сейчас ограничен. В Еравнинском районе введён режим ЧС.
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