В Бурятии пока не могут усмирить лесные пожары в Еравнинском районе

За прошедшие сутки в Бурятии удалось потушить 3 лесных пожара в Еравнинском и Кяхтинском районах на общей площади 31 га. В то же время возникло 4 новых возгорания. Их причиной стал переход огня земель с иных категорий и неосторожное обращение с огнём.- По оперативным данным, на утро 14 апреля в республике действует 8 лесных пожаров в Еравнинском районе на площади 1154 га. Тушение осложняется ветровой нагрузкой и отсутствием естественных водных источников. Реки и озера ещё покрыты льдом, для решения этой проблемы к местам возгораний направлены три автоцистерны с других районов республики, - пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Сейчас в борьбе с огнем участвуют 260 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 47 единиц лесопожарной техники.Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес сейчас ограничен. В Еравнинском районе введён режим ЧС.