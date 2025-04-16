Происшествия 16.04.2025 в 10:59
Жительницу Иволгинска разыскивают в Бурятии
Женщина пропала 13 апреля
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 49-летней жительницы села Иволгинск Альбины Егоровны Намжиловой (Кулаковой). О ее местонахождении ничего не известно с 13 апреля.
Приметы: рост 145 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Была одета: сине-зеленая ветровка, синие джинсы, черные полуботинки, сиреневая шапка.
При наличии информации о местонахождении пропавшей женщины жителей Бурятии просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Для розыска женщины также требуется помощь добровольцев.
Приметы: рост 145 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Была одета: сине-зеленая ветровка, синие джинсы, черные полуботинки, сиреневая шапка.
При наличии информации о местонахождении пропавшей женщины жителей Бурятии просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Для розыска женщины также требуется помощь добровольцев.
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