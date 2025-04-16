Жительницу Иволгинска разыскивают в Бурятии

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 49-летней жительницы села Иволгинск Альбины Егоровны Намжиловой (Кулаковой). О ее местонахождении ничего не известно с 13 апреля.Приметы: рост 145 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Была одета: сине-зеленая ветровка, синие джинсы, черные полуботинки, сиреневая шапка.При наличии информации о местонахождении пропавшей женщины жителей Бурятии просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Для розыска женщины также требуется помощь добровольцев.