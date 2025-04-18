Происшествия 18.04.2025 в 12:24

Житель Бурятии нашел в подполье ружье

Оружие мужчина отнес правоохранителям
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии нашел в подполье ружье
Фото: Росгвардия Бурятии
Житель Муйского района Бурятии добровольно сдал росгвардейцам найденное ружье. Как пояснил мужчина, оружие и патроны он обнаружил в подполье соседского заброшенного дома в поселке Усть-Муя во время разбора половых досок. Очистив находку от пыли и грязи, сельчанин установил, что это ружье марки «ТОЗ».

«Найденное охотничье огнестрельное ружье марки «ТОЗ 16-01» калибром 5,6 мм с 5 патронами направлены на экспертизу. По результатам проведения проверочных мероприятий гражданин, добровольно сдавший незаконно хранящееся оружие, получит денежное вознаграждение», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
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