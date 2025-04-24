Происшествия 24.04.2025 в 12:04

Забайкалец ради телефона убил кирпичом девушку в Улан-Удэ

За жестокое преступление злоумышленник может сесть пожизненно
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Текст: Андрей Константинов
Забайкалец ради телефона убил кирпичом девушку в Улан-Удэ
Фото: Следственный комитет Бурятии
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Забайкальского края. Он обвиняется в краже, разбое и убийстве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ночью 3 июня 2024 года в Улан-Удэ обвиняемый познакомился с 19-летней горожанкой, вместе с которой стал гулять. Через некоторое время девушка уснула на скамейке. Воспользовавшись ситуацией, молодой человек незаметно взял у нее телефон и с его помощью оформил кредит на 6 тысяч рублей, обналичив деньги в ближайшем банкомате.

Когда девушка проснулась, пара продолжила прогулку. Желая похитить ее телефон, злоумышленник заманил новую знакомую в заброшенный гараж на улице Пугачева, где потребовал отдать гаджет. Получив отказ, парень подобрал с пола кирпич и нанес им несколько ударов по голове девушки, а затем сбросил ее тело в яму, закидал сверху мусором, похитил телефон и скрылся. От полученных травм потерпевшая скончалась.


Парня задержали у себя дома в Забайкалье, куда он уехал после преступления. У него изъяли телефон убитой девушки.

В настоящее время уголовное дело в отношении забайкальца направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу. Парню грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.
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