Житель Бурятии лишился грузовика из-за желания построить баню

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего жителя села Новая Курба. Он обвинялся в незаконной рубке леса в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года мужчина решил построить баню и хозяйственные постройки у себя на участке. Покупкой древесины для строительства сельчанин заморачиваться не стал, решив самостоятельно спилить деревья в лесу.Мужчина на автомобиле «ЗИЛ 131» приехал на территорию Унэгэтэйского участкового лесничества, где в течение двух дней заготовил 36 сосен и загрузил их в прицеп. При выезде из леса сельчанина задержали работники лесхоза. Причиненный незаконной рубкой ущерб они оценили в 273 тысячи рублей.Рассмотрев материалы дела, райсуд признал мужчину виновным. Его приговорили к 1 году 1 месяцу принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Автомобиль и бензопилы у сельчанина конфисковали как орудия совершения преступления.