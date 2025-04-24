Происшествия 24.04.2025 в 16:14

Житель Бурятии лишился грузовика из-за желания построить баню

Лес для постройки мужчина решил срубить незаконно
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии лишился грузовика из-за желания построить баню
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего жителя села Новая Курба. Он обвинялся в незаконной рубке леса в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года мужчина решил построить баню и хозяйственные постройки у себя на участке. Покупкой древесины для строительства сельчанин заморачиваться не стал, решив самостоятельно спилить деревья в лесу.

Мужчина на автомобиле «ЗИЛ 131» приехал на территорию Унэгэтэйского участкового лесничества, где в течение двух дней заготовил 36 сосен и загрузил их в прицеп. При выезде из леса сельчанина задержали работники лесхоза. Причиненный незаконной рубкой ущерб они оценили в 273 тысячи рублей.

Рассмотрев материалы дела, райсуд признал мужчину виновным. Его приговорили к 1 году 1 месяцу принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Автомобиль и бензопилы у сельчанина конфисковали как орудия совершения преступления.
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