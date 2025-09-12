Гаишников отправили в колонию за ускорение

Кировский районный суд Иркутска отправил в колонию строгого режима троих бывших инспекторов ДПС за то, что они брали взятки. Об этом сообщил портал «Ирсити.ру» со ссылкой на сайт суда.Как следует из материалов дела, с 2019 по 2022 год инспекторы брали взятки за совершение во внеочередном порядке регистрационных действий по обращениям представителей собственников автомобилей.Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 7,6 до 8,6 года в колонии строго режима. Кроме того, каждому назначено наказание в виде штрафа от 870 тысяч до 2 миллионов рублей и лишения права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах. В доход государства конфискованы суммы взяток — 251 тысяча, 103 тысячи и 87 тысяч рублей соответственно.В отношении ещё одного фигуранта уголовное дело было приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт и уехал на «спецоперацию». Кроме того, как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области, пятый участник дела ранее заключил досудебное соглашение. Его приговорили к 4,6 года лишения свободы со штрафом в 1 миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности на срок 2,6 года.