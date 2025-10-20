Происшествия 20.10.2025 в 06:00

Экс-директор религиозной общины Джампа Тинлея осужден за мошенничество

Артур Гереев был «главным по хозяйству» у «выдающегося буддийского учителя России»
Текст: Сергей Березин
Фото: архив «Номер один»
Московский экс-адвокат Артур Гереев осужден Бутырским районным судом. По данным официального портала судов общей юрисдикции столицы, его признали виновным в покушении на мошенничество в составе группы лиц либо в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Во время предварительного следствия он содержался под стражей.

В Бурятии Артур Гереев стал известен как директор Централизованной религиозной буддийской организации «Дже Цонкапа», духовным лидером которой является Джампа Тинлей (по документам - Вангчен Тхинглей). С августа 2021 года по июнь 2023 года осужденный был «главным по хозяйству» у «выдающегося буддийского учителя России» и «добрейшего духовного наставника». Так высокопарно именуется Джампа Тинлей на официальном сайте религиозной общины. 

Именно в этот период Артур Гереев, называвший себя «кармическим адвокатом», стал инициатором тяжбы в судах Бурятии (сначала в Кабанском районном, а затем и в Верховном) с новосибирским предпринимателем Игорем Рукавицыным. 

Артур Гереев обратился в суд с иском о взыскании «неосновательного обогащения». По версии истца, он перечислил Рукавицыну на строительство двух домов в селе Заречье свыше 90 млн рублей. В отсутствие какого-либо письменного договора. Однако реальная стоимость выполненных работ, по мнению Гереева, оказалась намного меньше, и он просил суд взыскать разницу в размере 47,5 млн рублей.

Ответчик, напротив, заявлял, что не только построил два дома на земельных участках директора «Дже Цонкапа», но и осуществил их отделку и обстановку эксклюзивной мебелью. В итоге, согласно представленным Рукавицыным суду первичным документам, общая сумма затрат на два дома в Заречье превысила 82 млн рублей.

Однако, по словам Игоря Рукавицына, при проведении оценки стоимости строительства эксперты не учли расходы на мебель. Более того, первичные документы вообще исчезли из гражданского дела. Хотя они указаны как в перечне переданных экспертам материалов, так и в перечне возвращенных ими в Кабанский районный суд. Но физически отсутствовали.

Кроме того, как заявил в суде Рукавицын, он также выполнил работы по обустройству систем энергоснабжения находящегося в Заречье Байкальского медитационного центра (БМЦ) и реконструкции дома самого Джампы Тинлея в Улан-Удэ. С учетом этих объектов общая сметная стоимость составила более 115,6 млн рублей.

Но заказчики полностью отрицали проведение каких-либо работ в БМЦ и улан-удэнской резиденции «драгоценного наставника». По мнению Игоря Рукавицына, это делалось с целью максимально нарастить сумму приписываемого ему «неосновательного обогащения» и довести до полного разорения, так как в основе судебных тяжб лежал конфликт между ним и ближайшим окружением духовного лидера «Дже Цонкапа». Взыскание многомиллионной суммы Рукавицын считает формой мести за то, что пошел против сложившейся в общине системы.

Тогда Кабанский районный суд, а затем и судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РБ приняли сторону Артура Гереева. «Мы представили суду все имеющиеся у нас доказательства, а истец не представил ничего, хотя бремя доказывания лежит и на нем», – подчеркивали представители Игоря Рукавицына. 

Но сколь веревочке ни виться, а «кармический адвокат», судя по всему, не избежал эффекта бумеранга. Подробности уголовного дела Артура Гереева пока не известны. Приговор готовится к публикации. Внесено апелляционное представление прокуратуры. Сторона осужденного подала апелляционную жалобу. 

На днях «Коммерсантъ» сообщил, что осуждение бывшего директора «Дже Цонкапа» может быть связано со скандально известным бизнесменом Константином Пономаревым, который находится под стражей с июня 2017 года и стал фигурантом трех уголовных дел. 

«За последние несколько лет осуждены по меньшей мере три адвоката, общавшиеся с ним: Евгения Семчукова, Александра Цюпко и Артур Гереев. Первая вместе с группой аферистов, выдававших себя за действующих сотрудников ФСБ, угрожала посадить бизнесмена и требовала отступных, а два других уверяли, что за большие суммы якобы могут добиться с помощью силовиков прекращения его уголовных дел и освобождения из-под стражи», - пишет «Коммерсантъ».

Не будем делать выводы о том, насколько деятельность былого соратника Джампы Тинлея согласуется с буддийским учением. Сам «добрейший духовный наставник», например, оформил земельный участок в Заречье, купленный на пожертвования членов общины, в свою личную собственность. При этом на расходы по содержанию расположенного на этом участке БМЦ (оплата электроэнергии, ГСМ, дров, вывоз отходов, техническое обслуживание и др.) деньги продолжают собирать с учеников. Но это уже другая история...
