В Бурятии стали известны скандальные подробности конфликта вокруг общины «Дже Цонкапа»

Камера видеонаблюдения на доме Игоря Рукавицына зафиксировала, как некий мужчина крупного телосложения проникает внутрь, а через некоторое время находившиеся в доме, преодолевая его сопротивление, выдворяют незваного гостя.











Напомним, что ЦРБО «Дже Цонкапа» не имеет никакого отношения к Буддийской традиционной Сангхе России.









Верховный суд Бурятии оставил без изменений решение Кабанского районного суда по иску директора религиозной организации «Дже Цонкапа», московского адвоката Артура Гереева к предпринимателю Игорю Рукавицыну.Истец требовал взыскать «неосновательное обогащение» – разницу между стоимостью строительства двух домов в селе Заречье и перечисленной подрядчику суммой более 90 млн рублей. Ответчик заявлял, что не только построил два дома, но и выполнил их отделку, обставил эксклюзивной мебелью. А также – произвел реконструкцию резиденции духовного лидера «Дже Цонкапа» Джампа Тинлея в Улан-Удэ и обустройство коммуникаций Байкальского медитационного центра. Однако общая стоимость работ, составляющая, по словам Игоря Рукавицына, свыше 115 млн рублей, не была принята во внимание судом. Часть представленных им копийдокументов пропала из гражданского дела. Эксперты вносили изменения в свое заключение уже после получения возражений, контраргументов со стороны ответчика. В назначении комплексной экспертизы суды первой и апелляционной инстанции отказали.Иск Артура Гереева удовлетворен частично. Сторона Игоря Рукавицына намерена обжаловать вердикты Кабанского райсуда и Верховного суда Бурятии в кассационной инстанции. Предприниматель, ранее состоявший в «Дже Цонкапа» считает, что руководство общины сводит с ним счеты за отказ от безусловной преданности (покорности?) «выдающемуся буддийскому учителю России», как именуют Джампа Тинлея на официальном сайте религиозной организации.Ранее сообщалось, что ее духовный лидер приобрел на пожертвования учеников гектар земли на Байкале, в селе Заречье, и оформил в свою частную собственность. С его действиями не согласились предприниматели Игорь Рукавицын и Денис Шубин, которые внесли почти треть суммы. Они предложили Джампа Тинлею передать участок в собственность религиозной организации «Дже Цонкапа» либо вернуть средства жертвователям. После этого началась острая фаза конфликта, сопровождавшаяся провокациями и силовыми действиями.- С определенного момента члены общины, которые сохранили ко мне дружеские отношения, несмотря на запреты, стали рассказывать, что мой дом, расположенный рядом с участком Джампа Тинлея и Байкальским медитационным центром, называют «черным домом», распускают порочащие слухи обо мне, моих гостях и персонале, – рассказывает Игорь Рукавицын. – Видимо, это методичное «промывание мозгов» достигло своей цели...«Я выполнял строительно-монтажные работы в доме и на земельном участке, принадлежащем Рукавицыну И.В., в селе Заречье... Около 11 утра на меня было совершено нападение... Я ощутил очень сильную боль от удара по спине. Развернувшись, увидел отскочивший от моей спины большой камень. Удар был нанесен этим камнем. Вес камня составлял около килограмма. За забором я увидел приподнявшегося (фамилия и имя нападавшего, – ред.). До удара камнем он сказал мне огромное количество оскорблений: «Шестерка! (...)! (...)! (....) ты молчишь? Эй, ты, тебе говорю!» (здесь и далее исключены слова, недопустимые по этическим соображениям, – ред.).Нападение я воспринимаю как реализацию ранее неоднократно высказанных в мой адрес угроз, а также реальную угрозу для моей жизни и здоровья. Если бы камень попал мне в голову, это могло бы причинить тяжелый вред здоровью или привести к смерти...»После нападения Сергей Коростелев обратился в приемный покой Кабанской ЦРБ, где его осмотрели врачи и выдали справку, приложенную к его заявлению в полицию. Он также письменно пояснил, что угрозы в его адрес высказывались на протяжении нескольких месяцев людьми, которых он видел на территории Байкальского медитационного центра. Пострадавший считает их «сотрудниками охраны» этого объекта.На официальном сайте «Дже Цонкапа» действительно сообщается о «волонтерах из разных городов России», которые наряду с обслуживанием практикующих «обеспечивают охрану БМЦ». Учеников призывают делать пожертвования на бытовые нужды, оплату электроэнергии и ремонтных работ в доме «драгоценного Учителя» и тем самым «укрепить связь с Тремя Высшими драгоценностями, накопить благих заслуг и создать причины успеха в практике укрощения ума». Интересный способ привлечения инвестиций, не правда ли?«Вышеуказанные лица неоднократно подходили к забору или перепрыгивали через забор и заходили на территорию дома. Говорили мне: «Тебе (...)! Мы тебя поймаем, выйдешь за территорию, (...) получишь! В Улан-Удэ тебя ждут. Тебя там поймают».Насколько эффективны были действия полиции, получившей материал о признаках целого ряда противоправных действий: побои, проникновение в жилище, угрозы, оскорбления? Об этом можно судить по тому, что уже через месяц в Заречье произошел новый инцидент.«...Примерно в 17.40 я возвращался с прогулки со стороны озера Байкал... Так как на меня уже было совершено нападение, о чем я сделал соответствующее заявление в полицию, я взял с собой баллончик с газом. Двое сотрудников охраны ЦРБО «Дже Цонкапа» (имен этих людей я не знаю, так как не знаком с ними, но в системе видеонаблюдения дома сохранились их фото) с угрожающим и агрессивным видом перегородили проход к дому. Они стали двигаться ко мне и говорили: «(...) ты тут бегаешь?». Я предупредил, чтобы они не приближались, и о том, что у меня в руке газовый баллончик. Пытался обойти их, но они стали очень быстро приближаться ко мне, угрожая. Для защиты я пытался применить газовый баллончик, но он не сработал. В это же время один сильно ударил меня палкой по руке, в которой я держал баллончик. Второй охранник бросил деревянный брус, который также попал по руке, в другой руке у этого охранника был камень. В течение нескольких минут я пытался прорваться мимо них, маневрируя в разные стороны, они неотступно пытались нанести удары. В конце концов я прорвался внутрь ограждения дома. На всем протяжении конфликта они угрожали причинением здоровья в будущем».В приемном покое Кабанской ЦРБ врачи вновь осмотрели Сергея Коростелева, зафиксировав у него «отек мягких тканей нижней трети правого плеча, ушиб мягких тканей кисти справа», ссадины и кровоподтеки.Нападению подвергся и предприниматель Денис Шубин, ранее пожертвовавший крупную сумму на приобретение гектара земли в Заречье, который Джампа Тинлей оформил в свою собственность, а не на религиозную организацию «Дже Цонкапа».«По приглашению Рукавицына И.В. я находился на отдыхе в его доме в селе Заречье. Я вышел на террасу подышать свежим воздухом и сел на скамейку. Через некоторое время в мою сторону полетели камни со стороны улицы. Я увидел за забором (имя и фамилия нападавшего, – ред.) и еще кого-то. Я пытался их успокоить, но это не помогло. Они продолжали кидать в меня камни. По счастливому стечению обстоятельств камни в меня не попали».Угрозы расправы регулярно звучали в адрес других людей, работавших или гостивших в доме Игоря Рукавицына.«Примерно в 23 часа я вышел во двор дома... В это время к забору подошел человек с накинутым на голову капюшоном. Увидев меня, он начал говорить, что «мне (...)», он меня выловит и... Это он произнес несколько раз. Требовал, чтобы я уезжал. В руках в это время он держал колун для льда, демонстрируя его».Похоже, распоясавшиеся дебоширы считают себя полновластными хозяевами в Заречье, раздают указания, кому там отдыхать, а кому уезжать! Кстати, в селе, согласно публичной кадастровой карте, есть даже улица Ретритная. В переводе с английского «ретрит – это времяпровождение, посвященное духовной практике». Кто придумал для улицы в байкальском селе англоязычное название с религиозным подтекстом и кто его узаконил - вопрос нериторический.После многочисленных обращений по поводу безобразий в Заречье на место событий для беседы с Джампа Тинлеем выехал лично Денис Доманов, занимавший тогда пост начальника ОМВД РФ по Кабанскому району (ныне – начальник отделов полиции Иркутска). Но в аудиенции у «добрейшего наставника» подполковнику было отказано – сослались на то, что духовного лидера «Дже Цонкапы» нет в Байкальском медитационном центре.В итоге полиция раз за разом выносила постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. А районная прокуратура с таким же постоянством их отменяла и возвращала материалы для проведения дополнительной проверки и устранения нарушений. И пока они вот так ходили по кругу истекли сроки давности для привлечения к административной, а затем и уголовной ответственности.Между тем, мотив личной неприязни руководства религиозной организации «Дже Цонкапа» косвенно подтвердил ее директор и московский адвокат Артур Гереев. В Верховном суде Бурятии он наотрез отказался от предложенной апелляционной коллегией примирительной процедуры. При этом обвинил Игоря Рукавицына в неких злоупотреблениях, связанных с деятельностью созданного им буддийского центра в Новосибирске и издательства «Дже Цонкапа».Отметим, однако, что Артур Гереев добивается взыскания с Игоря Рукавицына огромной суммы в свою пользу, а вовсе не в казну религиозной общины! Его позиция в суде диссонирует с публичными заявлениями самого Джампа Тинлея. Директор «Дже Цонкапы» утверждает, что финансировал стройку в Заречье из своих личных средств. А духовный лидер организации заявляет, что деньги в размере свыше 90 млн рублей собрали его ученики (во множественном числе!). Почему же первый говорит в суде одно, второй на телевидении – другое?Впрочем, на примере покупки земельного участка на Байкале мы уже знаем, как в религиозной общине обращаются с пожертвованиями. А то, что позволено Юпитеру, может быть позволено и быку? Во всяком случае, пока он послушно движет колесницу бизнеса досточтимого «божества»...