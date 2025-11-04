Автовоз с автомобилями перевернулся в Забайкалье

Груженный легковыми машинами автовоз Mercedes-Benz слетел с проезжей части и перевернулся на федеральной трассе Чита — Хабаровск в районе поселка Багульный Чернышевского округа. Об этом 4 ноября сообщает «Чита.ру» со ссылкой на telegram-канал «Госавтоинспекция Забайкалья».

По предварительным данным, авария произошла в 10:00 4 ноября. Водитель большегруза не справился с управлением. От полученных травм 43-летний житель Ульяновской области, который был за рулем, скончался на месте.

Выяснилось, что с 2024 года он лишен водительских прав. На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.





Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Забайкалья»