Туристка на Байкале погибла, упав в расщелину

По факту трагической гибели туристки на Байкале следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.28 января на льду озера Байкал в районе острова Ольхон водитель внедорожника, перевозивший туристов, потерял контроль над управлением и допустил наезд на расщелину во льду. В результате этого случился опрокинутый автомобиль. В салоне внедорожника находилось десять человек, включая 75-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.По данному факту Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.В настоящее время следователи проводят все необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства и причины этого страшного происшествия. Этот случай ещё раз подчеркивает, насколько важно помнить о безопасности на льду Байкала, особенно в местах, которые не предназначены для активного отдыха или поездок. Как предупреждают сотрудники правоохранительных органов - безопасность и бдительность — залог сохранения жизни и здоровья в таких суровых природных условиях.Фото: Следком Иркутской области