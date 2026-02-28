Арбалет, медаль, свобода

Житель Читы Игорь Рыжков, бывший заместитель гендиректора компании ТГК-14, этой зимой добился того, что кажется почти невозможным. Суд полностью освободил его от уголовной ответственности за попытку застрелить человека из охотничьего арбалета. Причина - участие в спецоперации и медаль «За отвагу». История, которая тянется с весны 2023 года, получила финал, который вряд ли кто-то мог предсказать, когда Рыжков на самокате подъезжал к офису родной компании с арбалетом наперевес.Все началось 31 мая 2023 года. В центре Читы к зданию ТГК-14 на самокате подъехал мужчина. Он вытащил охотничий арбалет модели Ek Archery Research Cobra R9 и выстрелил в другого мужчину, как раз выходившего из офиса. Жертва увернулась и осталась жива буквально чудом. Стрела, предназначенная для охоты, попала в одежду.Стрелком оказался Игорь Рыжков, до недавнего времени работавший в ТГК-14 заместителем гендиректора по экономической безопасности и режиму. А тот, в кого он стрелял - его преемник, назначенный на эту же должность. Рыжков попал под сокращение, когда в компании сменилось руководство, и очень тяжело это переживал. Позже на суде он рассказывал, что его якобы заставляли участвовать в каких-то преступных схемах, а после увольнения на него пытались повесить экономические преступления.Полиция тогда опубликовала видео задержания. На кадрах видно, как Рыжков на самокате подъезжает к офису, роняет арбалет прямо под камерами, а потом его скручивают силовики. После задержания мужчину отправили в СИЗО и предъявили обвинение в покушении на убийство.Дальше началась длинная судебная эпопея. В декабре 2023 года суд присяжных неожиданно вынес оправдательный вердикт. Присяжные поверили версии Рыжкова: мол, он уже на месте передумал убивать, стрелял не всерьез. Ему вернули арбалет, сняли арест с активов и отпустили.Но радость была недолгой. Забайкальский краевой суд отменил оправдательный приговор - прокуратура и потерпевшая сторона настояли на пересмотре. Летом 2024 года новые присяжные признали Рыжкова виновным. Казалось, теперь уже точно тюрьма.Но тут случилось неожиданное. Рыжков просто исчез. В суд он не явился, сославшись на больничный. Судебные приставы пришли к нему домой, но жена сказала, что муж на лечении. Где именно он лечится, уточнять не стала. Как выяснилось позже, Рыжков в это время уже был в Краснодаре, где подписал контракт с министерством обороны и уехал в зону спецоперации в составе какого-то добровольческого формирования.Процесс приостановили. Обвиняемый пропал, найти его не могли.В начале 2026 года Рыжков вернулся в Читу. И не с пустыми руками - на груди у него была медаль «За отвагу». Боевая награда, полученная за участие в спецоперации, стала его главным аргументом в суде.Дело возобновили. Но теперь все выглядело иначе. Рыжков попросил о снисхождении, сославшись на боевой опыт, контракт с добровольческим формированием (пусть уже и закончившийся) и государственную награду.И суд принял необычное решение: прекратить уголовное дело и освободить Рыжкова от наказания. Дело отправили в архив. Арбалет, скорее всего, снова вернули владельцу.Возможно, на снисхождение суда и в целом на историю Рыжкова повлиял и тот факт, что его выходка с арбалетом просто потерялась на фоне куда более громких уголовных скандалов, связанных с ТГК-14.В мае 2025 года задержали фактических владельцев компании - Константина Люльчева и Виктора Мясника. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2022 по 2023 год они передавали в регулирующие органы недостоверные данные, из-за чего тарифы на тепло для предприятий и населения оказались завышенными.Первыми пострадавшими признали два предприятия Ростеха - Улан-Удэнское приборостроительное объединение и авиационный завод. Причиненный ущерб оценили в 9 млн рублей. Но, как пишут СМИ, это только вершина айсберга. Общая сумма ущерба может исчисляться миллиардами.По версии следствия, в 2021 году Люльчев и Мясник через подконтрольную им дальневосточную управляющую компанию купили 92% акций ТГК-14 у РЖД. Деньги на покупку - 3,2 млрд рублей - взяли в кредит в Промсвязьбанке под залог имущества самой ТГК-14. А потом три года гасили этот кредит из доходов компании. Чтобы доходов хватало, тарифы систематически завышали.Сейчас Люльчев и Мясник сидят в СИЗО. Им уже несколько раз продлевали арест: последний раз - до 28 января 2026 года. Люльчев в знак протеста объявлял голодовку, на суде не выдержал и заплакал, но судей это не тронуло.На этом фоне у компании накопилась масса проблем с обычными потребителями. Зимой 2024 - 2025 годов, когда в Бурятии морозы доходили почти до -50, коммунальщики задержали ремонт сразу на трех участках теплосетей. В Улан-Удэ мэрия всерьез конфликтовала с тепловиками, вводила для них повышенные штрафы за просрочку. Прокуратура штрафовала ТГК-14 за срывы сроков.А еще компания судилась с жителями, пытаясь взыскать с них деньги за якобы потребленное тепло. Одна из историй - с семьей Дядюка - получила огласку: энергетики требовали полмиллиона рублей за гараж, который, как выяснилось, вообще не отапливался.Но самое главное - ТГК-14 официально отказалась от подключения к теплу любых новых объектов в Улан-Удэ. Как уже ранее сообщало наше издание, энергетики направили в правительство и мэрию специальный документ, в котором констатировали: резервов мощности на ТЭЦ-1 больше нет. Эта ситуация парализует градостроительство в столице Бурятии.Так и живем: с одной стороны правосудие, которое умеет быть гибким, с другой - правосудие, которое умеет быть жестким. И где в этой системе окажется простой потребитель, который просто хочет, чтобы зимой в его батареях была горячая вода, а из кустов не вылетали стрелы, - большой вопрос.