Жильцам дома в Улан-Удэ вернули миллион рублей за повышение тарифов

В Улан-Удэ собственники квартир дома в Октябрьском районе обратились в Комитет муниципального контроля с жалобой на свою управляшку. Оказалось, что УК повысила плату за содержание жилья и текущий ремонт без их согласия.

Проверка показала, что решение о повышении было принято с нарушением закона и общее собрание собственников не проводилось.

- Управляющая организация не имеет права в одностороннем порядке увеличивать тариф. Все решения по оплате должны приниматься только на общем собрании собственников. В связи с этим, управляющей организации выдали предписание вернуть деньги. Перерасчёт произведён за 11 месяцев и составил 997 548,09 руб, - рассказали в мэрии города.

