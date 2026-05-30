Происшествия 30.05.2026 в 13:56
В Улан-Удэ в квартире загорелась ванная комната
Пожар случился из-за короткого замыкания проводки
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ в одной из квартир на проспекте 50-летия Октября произошло возгорание. По прибытии пожарных на место было зафиксировало сильное задымление в помещении, сообщили в МЧС республики.
- Пожарным удалось оперативно локализовать и ликвидировать огонь, который распространился на площади 4 кв.м в ванной комнате. В результате происшествия никто не пострадал, - прокомментировали в ведомстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
