В Улан-Удэ в квартире загорелась ванная комната

В Улан-Удэ в одной из квартир на проспекте 50-летия Октября произошло возгорание. По прибытии пожарных на место было зафиксировало сильное задымление в помещении, сообщили в МЧС республики.

- Пожарным удалось оперативно локализовать и ликвидировать огонь, который распространился на площади 4 кв.м в ванной комнате. В результате происшествия никто не пострадал, - прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

