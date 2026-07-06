Общество 06.07.2026 в 10:19

В Чите возмутились тем, что автомобилисты приезжают на АЗС с почти полным баком

Шум подняли волонтеры
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Текст: Иван Иванов
В Чите возмутились тем, что автомобилисты приезжают на АЗС с почти полным баком
Фото: архив «Номер один»

В Чите волонтеры, помогающие на автозаправочных станциях «Роснефти», столкнулись с явлением, которое, по их мнению, усугубляет ситуацию с очередями. Оказывается, многие автомобилисты приезжают на АЗС, имея в баке значительный запас топлива, и доливают лишь 5-15 литров до полного. Волонтеры расценивают такие действия как попытку создать дополнительный ажиотаж и призывают водителей воздержаться от этого. Об этом сообщает «Чита.ру».

«Уважаемые забайкальцы! Просим воздержаться от излишнего посещения АЗС. Сегодня на многих АЗС сложная ситуация, при этом граждане приезжают заправиться до полного бака (имея запас в баке). Заливают по 10-15 литров. В итоге имеем ажиотаж и создание новых очередей. Убедительно просим не приезжать на АЗС с наполненным баком!», — такое обращение распространяет волонтер Наталья Куземская в топливных чатах.

Стоит отметить, что подобные довольно странные призывы неких лиц звучат на фоне общего дефицита топлива и запрета на покупку бензина в канистры. На этом фоне водители стремятся обеспечить себя топливом, чтобы избежать проблем в будущем. Полный бак дает ощущение спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, что особенно важно в условиях неопределенности. Возможно, волонтеры не совсем понимают общую нервозность, фокусируясь лишь на количестве доливаемого топлива, упуская из виду эти важные аспекты, влияющие на решение автомобилистов.

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