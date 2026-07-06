Общество 06.07.2026 в 09:45

Хирурги Иркутска спасли жительницу Бурятии с крупной опухолью печени

Образование извлекли через уже имеющийся рубец после кесарева сечения
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Текст: Карина Перова
Хирурги Иркутска спасли жительницу Бурятии с крупной опухолью печени
Фото: правительство Иркутской области

В Иркутске врачи Областного онкологического диспансера (ИООД) успешно удалили 10-сантиметровое доброкачественное образование печени у 38-летней жительницы Бурятии. Опухоль начала сдавливать соседние органы и вызывала постоянную сильную боль.

Пациентка − мать маленького ребенка, рожденного путем кесарева сечения. Для нее было важно не только избавиться от боли, но и не получить новых шрамов на животе. В ИООД выполнили лапароскопическую операцию − хирурги аккуратно отделили и удалили пораженный участок печени через небольшие проколы размером 0,5-1 см.

«Главная особенность операции заключалась в том, что саму опухоль извлекли не через новые разрезы, а через уже имеющийся рубец после кесарева сечения. Врачи использовали зону старого шва как естественное «окно». Благодаря этому косметический эффект получился идеальным: ни одного нового длинного рубца, минимальная кровопотеря и почти полное отсутствие болевых ощущений», - рассказали в медучреждении.

Теги
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