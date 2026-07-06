Общество 06.07.2026 в 10:03

В Улан-Удэ установили 120 новых современных светодиодных сфер

Они появились на трех локациях
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ установили 120 новых современных светодиодных сфер
Фото: администрация Улан-Удэ (скриншот видео)

В Улан-Удэ установили 120 новых современных светодиодных сфер на трех локациях. На каждом установлено по 40 светящихся шаров. Об этом в своем канале в МАХ рассказал мэр города Игорь Шутенков.

«Теперь привычные места в тёмное время суток выглядят совершенно иначе: ярко, стильно и даже необычно. Специалисты МБУ «Горсвет» провели большую работу и гармонично вписали новую иллюминацию в облик столицы на трёх объектах», - отметил мэр.

Мост «Бегущая лань» (арт‑объект «Олени»)

Знаменитые олени словно ожили и побежали сквозь мягкое неоновое сияние. Обычная придорожная зона превратилась в место притяжения.

Клеверная развязка

Специалисты доказывают, что транспортные узлы могут быть стильными. Развязка получила выразительный архитектурный силуэт за счет нового освещения.

Шефский подъём

Здесь подсветка идеально дополнила Бурятский театр драмы. Создан единый световой ансамбль, который подчёркивает культурную значимость этого места.

Ранее Игорь Шутенков сообщал, что на улице Ленина изменится подсветка яблоневой аллеи. Гирлянды‑сетки на кронах заменят на светодиодные прожекторы.

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освещение мэр Игорь Шутенков

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