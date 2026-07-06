Происшествия 06.07.2026 в 12:37
В Улан-Удэ из-за рухнувшего на маршрутку контейнера пострадали два человека
На месте работают сотрудники ГАИ
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП на Мелькомбинате. Напомним, перед перекрестком улиц Пищевая и Кольцова с большегруза слетел контейнер и упал на маршрутку.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с полуприцепом допустил падение стоящего на нем контейнера на маршрутный автобус «Пежо Боксер»», - прокомментировали в Госавтоинспекции.
В результате аварии за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса.