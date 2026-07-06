В Улан-Удэ из-за рухнувшего на маршрутку контейнера пострадали два человека

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП на Мелькомбинате. Напомним, перед перекрестком улиц Пищевая и Кольцова с большегруза слетел контейнер и упал на маршрутку.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с полуприцепом допустил падение стоящего на нем контейнера на маршрутный автобус «Пежо Боксер»», - прокомментировали в Госавтоинспекции.

В результате аварии за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса.