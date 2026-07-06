В Улан-Удэ пройдет день правовой помощи

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ при участии администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ, отделения СФР по республике 9 июля проведет день правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

Мероприятие пройдет в здании администрации Октябрьского района г Улан-Удэ по ул. Павлова, 1, в период с 09:30 до 11:00.





Фото: "Номер один"