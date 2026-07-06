Общество 06.07.2026 в 12:28
В Улан-Удэ пройдет день правовой помощи
Его проведет прокуратура Октябрьского района
Текст: Анастасия Величко
Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ при участии администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ, отделения СФР по республике 9 июля проведет день правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.
Мероприятие пройдет в здании администрации Октябрьского района г Улан-Удэ по ул. Павлова, 1, в период с 09:30 до 11:00.
Фото: "Номер один"
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