Общество 06.07.2026 в 12:28

В Улан-Удэ пройдет день правовой помощи

Его проведет прокуратура Октябрьского района

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ пройдет день правовой помощи

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ при участии администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ, отделения СФР по республике 9 июля проведет день правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

Мероприятие пройдет в здании администрации Октябрьского района г Улан-Удэ по ул. Павлова, 1, в период с 09:30 до 11:00.


Фото: "Номер один"

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