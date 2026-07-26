В Улан-Удэ при пожаре погибла женщина

Возгорание произошло в трехквартирном жилом доме на улице Туннельная в Улан-Удэ. Во время ликвидации огня было обнаружено тело женщины 1981 года рождения, которая, по предварительным данным, скончалась от отравления продуктами горения.

Пожарные, в составе 26 человек и при поддержке восьми единиц техники МЧС России, успешно справились с огнем, охватившим площадь в 231 квадратный метр.

Предварительная версия причины возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудники МЧС России напоминают гражданам о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Для предотвращения подобных трагедий рекомендуется установить в жилых помещениях автономный пожарный извещатель, который своевременно подаст громкий звуковой сигнал при обнаружении дыма.