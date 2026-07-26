В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка

По оперативным данным РАХЛ, на утро 26 июля действующих возгораний нет. Для мониторинга лесопожарной обстановки применялось 3 воздушных судна. РАЛХ напоминает, пребывание граждан и въезд транспорта в лес ограничен во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим. Исключения составляют сквозные проезды по дорогам общего пользования.

При нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Запрещено сжигание сухой, травянистой растительности, использование открытого огня.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность:

на физических лиц от 40 000 до 50 000 рублей;

на должностных лиц от 60 000 до 90 000 рублей;

на юридических лиц от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Если вы увидели задымление или огонь, незамедлительно сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.