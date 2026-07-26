Происшествия 26.07.2026 в 15:34

В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка

За прошедшие сутки в лесном фонде республики пожары не обнаружены
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Фото: Номер один

По оперативным данным РАХЛ, на утро 26 июля действующих возгораний нет. Для мониторинга лесопожарной обстановки применялось 3 воздушных судна. РАЛХ напоминает, пребывание граждан и въезд транспорта в лес ограничен во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим. Исключения составляют сквозные проезды по дорогам общего пользования.

При нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Запрещено сжигание сухой, травянистой растительности, использование открытого огня.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность:

на физических лиц от 40 000 до 50 000 рублей;

на должностных лиц от 60 000 до 90 000 рублей;

на юридических лиц от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Если вы увидели задымление или огонь, незамедлительно сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Теги
лес Лесной пожар

Все новости

Иркутянин сегодня вернется из космоса
26.07.2026 в 15:56
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
26.07.2026 в 15:34
В селе Бурятии откроется музей казачьей культуры
26.07.2026 в 15:28
Поиски пропавшего ребенка в Бурятии завершены
26.07.2026 в 14:45
В Улан-Удэ при пожаре погибла женщина
26.07.2026 в 14:14
Подросток в Иркутске умышленно переехал обидчика на пикапе
26.07.2026 в 13:57
Ремонт дорог в центре Улан-Удэ продолжается
26.07.2026 в 12:46
В Бурятии отметили 200-летие Эгитуйского дацана
26.07.2026 в 12:25
Некачественный бензин в России будут выпускать временно
26.07.2026 в 12:06
В Бурятии введут сквозной мониторинг цен
26.07.2026 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
Поиски пропавшего ребенка в Бурятии завершены
Тело ребенка обнаружено в 24 км от населенного пункта
26.07.2026 в 14:45
В Улан-Удэ при пожаре погибла женщина
Из-за неосторожного курения
26.07.2026 в 14:14
Подросток в Иркутске умышленно переехал обидчика на пикапе
Следственный комитет рассматривает ДТП как тяжкое преступление
26.07.2026 в 13:57
В Улан-Удэ двое ровесников оказались в больнице после ночного ДТП
Пьяный водитель и его пассажир вылетели с дороги
25.07.2026 в 20:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru