Поиски пропавшего ребенка в Бурятии завершены

С 24 июля в Кижингинском районе на реке велись поиски ребенка. Предположительно на реке Кодун утонул ребенок 2016 года рождения. Со слов очевидцев, происшествие произошло в районе села Усть-Орот. На месте работали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В поисках также задействованы сотрудники полиции и местные жители. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По сообщению МЧС РБ, на данный момент поисковые работы в Кижингинском районе завершены. Тело ребенка обнаружено в 24 километрах от н.п. Усть-Орот.

МЧС России напоминает о необходимости контролировать местонахождение детей; не отпускать детей одних на водоемы; находясь вместе у воды, не упускать детей из вида; провить беседу с ребенком о правилах поведения на воде.