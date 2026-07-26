Ремонт дорог в центре Улан-Удэ продолжается

Сегодня в ночь на перекрестке Ленина-Советская сотрудники КБУ после фрезеровки асфальта обустроили дождеприёмные колодцы, уже монтируют трубы для ливневой канализации и продолжают ставить новый бордюр.

В целом на участке отремонтируют не только ливневку, но и все инженерные коммуникации: сети тепло-, водоснабжения, канализации и связи. После завершения земляных работ, на перекрестке уложат новый двухслойный асфальт.

Работа в рамках реконструкции пешеходной улицы Арбат запланированы до 2 августа.