Подросток в Иркутске умышленно переехал обидчика на пикапе

Кировский районный суд Иркутска заключил под стражу 17‑летнего парня, который в ходе конфликта переехал обидчика на пикапе у ТЦ «Шанхай‑Сити» на Байкальской.

Как сообщает ирка.ru, инцидент произошёл ранним воскресным утром 19 июля неподалёку от центрального рынка, где у группы молодых людей возник конфликт. В ходе потасовки юноша сел за руль отцовского авто — он взял машину, чтобы поехать «на тусовку» с друзьями, — и намеренно переехал одного из обидчиков, нанеся 19‑летнему пострадавшему несколько травм. Очевидцы зафиксировали случившееся на видео.

Автомобиль изъят и помещён на спецстоянку, уточнили в пресс‑службе СУ СКР по Иркутской области. Суд арестовал подростка на два месяца — до 21 сентября; при необходимости срок содержания под стражей будет продлен.