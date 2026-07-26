Общество 26.07.2026 в 15:56

Иркутянин сегодня вернется из космоса

Сергей Микаев, уроженец Иркутска, уже провёл на МКС 237 суток
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Текст: Иван Иванов
Иркутянин сегодня вернется из космоса
Фото: Роскосмос

Сергей Микаев также совершил выход в открытый космос вместе с космонавтом Сергеем Кудь‑Сверчковым. В ходе внекорабельной деятельности, продлившейся 6 часов 6 минут, космонавты установили на станции российский прибор «Солнце‑Терагерц» - радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения. 

Как сообщает портал «Ирсити.ru», также экипаж выполнил демонтаж кассеты космического эксперимента «Экран‑М» и снял с модуля «Поиск» контейнер оборудования «Биориск», внутри которого находились образцы микроорганизмов, длительное время находившихся в космосе. Экипаж корабля «Союз МС‑28», в который помимо Микаева входили российский космонавт Сергей Кудь‑Сверчков и американский астронавт Кристофер Ли Уильямс, покинул МКС и перешёл на борт спускаемого модуля. Стоит отметить, что для Сергея Микаева и Кристофера Уильямса этот полёт стал первым в карьере, тогда как Сергей Кудь‑Сверчков отправился на МКС уже во второй раз. Накануне, 14 июля, к МКС пристыковался корабль «Союз МС‑29» с новым экипажем — россиянами Петром Дубовым и Анной Кикиной, а также американцем индо‑украинского происхождения Анилом Мадхаваном Самойленко, которые сменят команду «Союза МС‑28».

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