В Бурятии выходили истощенного нерпенка

Сотрудники центра спасения байкальской нерпы «Нерпалэнд» в Бурятии уже три месяца выхаживают нерпенка. Напомним, что его нашли в апреле на льду в истощенном состоянии. Как утверждают сотрудники, маленькая нерпа не смогла бы выжить без мамы.

Центр спасения находится в Баргузинском районе в поселке Усть-Баргузин. Они уже более 3 лет мы спасают детенышей Байкальской нерпы - бельков, которые остаются без мамы на льду Байкала. «Здесь они проходят путь от слабых малышей до крепких кумутканов - и возвращаются в дикую природу», - пишут у себя на странице «Нерпалэнд»

Изначально нерпенку дали имя Сергей, в честь мужчины, который его спас. Но вскоре выяснилось, что это самка. Потому ее переименовали на Сергеевну.

Подробностями о жизни нерпы сотрудники делятся на свой своей странице в социальной сети.