Общество 26.07.2026 в 17:44

В Бурятии выходили истощенного нерпенка

Его нашли еще весной на льду Байкала
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Текст: Номер один
В Бурятии выходили истощенного нерпенка
скриншот из видео "Нерпалэнд"

Сотрудники центра спасения байкальской нерпы «Нерпалэнд» в Бурятии уже три месяца выхаживают нерпенка. Напомним, что его нашли в апреле на льду в истощенном состоянии. Как утверждают сотрудники, маленькая нерпа не смогла бы выжить без мамы.

Центр спасения находится в Баргузинском районе в поселке Усть-Баргузин. Они уже более 3 лет мы спасают детенышей Байкальской нерпы - бельков, которые остаются без мамы на льду Байкала. «Здесь они проходят путь от слабых малышей до крепких кумутканов - и возвращаются в дикую природу», - пишут у себя на странице «Нерпалэнд»

Изначально нерпенку дали имя Сергей, в честь мужчины, который его спас. Но вскоре выяснилось, что это самка. Потому ее переименовали на Сергеевну.

Подробностями о жизни нерпы сотрудники делятся на свой своей странице в социальной сети.

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