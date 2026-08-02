Происшествия 02.08.2026 в 12:52

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту столкновения трамваев

В результате ДТП в двух вагонах пострадали 11 человек

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту столкновения трамваев

Следователи СК России по Республике Бурятия устанавливают причины и обстоятельства столкновения двух трамваев в столице Бурятии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

ДТП произошло вечером 1 августа на Элеваторе.

- На перекрёстке пр. 50-летия Октября и ул. Гагарина столкнулись два трамвая, следовавшие по маршруту навстречу друг другу. Наполненность вагонов в выходной день была средняя. В результате аварии пострадали десять пассажиров, включая двух детей, и водитель одного из трамваев. Двух взрослых пострадавших с различными травмами госпитализировали, остальным врачи оказали медицинскую помощь на месте. По одной из версий, столкновение произошло из-за неисправности в автоматической системе перевода стрелок, - сообщает пресс-служба СУ СК по РБ.

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На место происшествия выезжала следственная группа, проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

Установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует прокуратура Железнодорожного района.


Фото Александра Мухаметчина и СУ СК по РБ

 

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