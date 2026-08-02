Происшествия 02.08.2026 в 14:07
Медведи вышли к людям в Кабанском районе Бурятии
Информацию о косолапых передали в Бурприроднадзор
Текст: Анастасия Величко
В Кабанском районе Бурятии зафиксировано два выхода медведя к населённым пунктам, сообщает группа в MAX «Кабанск-инфо.24/7».
Хозяина тайги приметили возле дач в СНТ «Цементник» в посёлке Каменск. Второй хищник был замечен в районе посёлка Толбазиха на 187 км федеральной трассы «Байкал».
Информация передана в Бурприроднадзор.
Фото: "Номер один"