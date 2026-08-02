Медведи вышли к людям в Кабанском районе Бурятии

В Кабанском районе Бурятии зафиксировано два выхода медведя к населённым пунктам, сообщает группа в MAX «Кабанск-инфо.24/7».

Хозяина тайги приметили возле дач в СНТ «Цементник» в посёлке Каменск. Второй хищник был замечен в районе посёлка Толбазиха на 187 км федеральной трассы «Байкал».

Информация передана в Бурприроднадзор.





Фото: "Номер один"