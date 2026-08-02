Происшествия 02.08.2026 в 14:07

Медведи вышли к людям в Кабанском районе Бурятии

Информацию о косолапых передали в Бурприроднадзор

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Медведи вышли к людям в Кабанском районе Бурятии

В Кабанском районе Бурятии зафиксировано два выхода медведя к населённым пунктам, сообщает группа в MAX «Кабанск-инфо.24/7».

Хозяина тайги приметили возле дач в СНТ «Цементник» в посёлке Каменск. Второй хищник был замечен в районе посёлка Толбазиха на 187 км федеральной трассы «Байкал».

Информация передана в Бурприроднадзор.


Фото: "Номер один"

Теги
медведь кабанский район Бурприроднадзор

Все новости

Водитель в Улан-Удэ, сбежавший с места ДТП, устроил новую аварию
02.08.2026 в 14:25
Медведи вышли к людям в Кабанском районе Бурятии
02.08.2026 в 14:07
В Бурятии за сутки утонули два человека
02.08.2026 в 13:48
В Улан-Удэ сбили пешехода
02.08.2026 в 13:32
В Бурятии ребенка-инвалида оставили без лекарств
02.08.2026 в 13:07
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту столкновения трамваев
02.08.2026 в 12:52
В Бурятии нет лесных пожаров
02.08.2026 в 12:40
Владимир Павлов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
02.08.2026 в 11:00
Спикер Хурала поздравил с праздником десантников Бурятии
02.08.2026 в 09:00
В Бурятии оленям наденут ошейники с ИИ
02.08.2026 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
Водитель в Улан-Удэ, сбежавший с места ДТП, устроил новую аварию

Нарушитель врезался в другое авто

02.08.2026 в 14:25
В Бурятии за сутки утонули два человека

Жертвами воды стали мужчина и подросток

02.08.2026 в 13:48
В Улан-Удэ сбили пешехода

ДТП произошло на улице Боевая

02.08.2026 в 13:32
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту столкновения трамваев

В результате ДТП в двух вагонах пострадали 11 человек

02.08.2026 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru