Владимир Павлов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!Железная дорога – стратегическая отрасль для России. Для Бурятии она особенно важна: через республику проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали. Они связывают регионы страны, обеспечивая бесперебойное движение пассажиров и грузов с Дальнего Востока до Калининграда.Железнодорожная отрасль в Бурятии представлена тысячами километров стальных магистралей Восточно-Сибирской железной дороги, Улан-Удэнским локомотивовагоноремонтным заводом и объектами, на которых трудится многотысячный отряд железнодорожников и рабочих.«Российские железные дороги» – один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в республике, а ваши трудовые династии – пример верности профессии и преданности делу. Благодаря вашему ежедневному, нелегкому труду развивается экономика региона, решаются важнейшие социальные задачи. Ваши усилия способствуют развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни наших граждан.В этот праздничный день мы выражаем глубокую признательность ветеранам, которые заложили славные традиции отрасли, и сегодня щедро делятся своим бесценным опытом с молодым поколением, прививая им профессионализм и высочайшую ответственность.Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть каждый день приносит удовольствие от работы, а ваши достижения вдохновляют на новые свершения!