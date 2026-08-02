Общество 02.08.2026 в 11:00

Владимир Павлов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Уважаемые железнодорожники, ветераны отрасли!
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Текст: Служба информации "Номер один"
Владимир Павлов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Фото: Хурал Бурятии
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!

Железная дорога – стратегическая отрасль для России. Для Бурятии она особенно важна: через республику проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали. Они связывают регионы страны, обеспечивая бесперебойное движение пассажиров и грузов с Дальнего Востока до Калининграда.

Железнодорожная отрасль в Бурятии представлена тысячами километров стальных магистралей Восточно-Сибирской железной дороги, Улан-Удэнским локомотивовагоноремонтным заводом и объектами, на которых трудится многотысячный отряд железнодорожников и рабочих.

«Российские железные дороги» – один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в республике, а ваши трудовые династии – пример верности профессии и преданности делу. Благодаря вашему ежедневному, нелегкому труду развивается экономика региона, решаются важнейшие социальные задачи. Ваши усилия способствуют развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни наших граждан. 

В этот праздничный день мы выражаем глубокую признательность ветеранам, которые заложили славные традиции отрасли, и сегодня щедро делятся своим бесценным опытом с молодым поколением, прививая им профессионализм и высочайшую ответственность.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть каждый день приносит удовольствие от работы, а ваши достижения вдохновляют на новые свершения!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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