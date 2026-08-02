Культура 02.08.2026 в 12:40

В Бурятии нет лесных пожаров

За прошедшие сутки в лесном фонде республики пожары не обнаружены.

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии нет лесных пожаров

По оперативным данным на утро второго августа действующих возгораний нет. Для мониторинга лесопожарной обстановки применялось одно воздушное судно.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что пребывание граждан и въезд транспорта в лес ограничены во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим. Исключения составляют сквозные проезды по дорогам общего пользования.

При нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

Запрещено сжигание сухой, травянистой растительности, использование открытого огня.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность:

- на физических лиц от 40 000 до 50 000 рублей;

- на должностных лиц от 60 000 до 90 000 рублей;

- на юридических лиц от 600 000 до 1 000 000 рублей.

За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение - 10 000 рублей.

Если вы увидели задымление или огонь, незамедлительно сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

 

Фото: "Номер один"

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