В Бурятии нет лесных пожаров
За прошедшие сутки в лесном фонде республики пожары не обнаружены.
По оперативным данным на утро второго августа действующих возгораний нет. Для мониторинга лесопожарной обстановки применялось одно воздушное судно.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что пребывание граждан и въезд транспорта в лес ограничены во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим. Исключения составляют сквозные проезды по дорогам общего пользования.
При нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.
Запрещено сжигание сухой, травянистой растительности, использование открытого огня.
Для нарушителей предусмотрена административная ответственность:
- на физических лиц от 40 000 до 50 000 рублей;
- на должностных лиц от 60 000 до 90 000 рублей;
- на юридических лиц от 600 000 до 1 000 000 рублей.
За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение - 10 000 рублей.
Если вы увидели задымление или огонь, незамедлительно сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
Фото: "Номер один"