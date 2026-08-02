Происшествия 02.08.2026 в 13:48

В Бурятии за сутки утонули два человека

Жертвами воды стали мужчина и подросток

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии за сутки утонули два человека

В Северо-Байкальском районе Бурятии в акватории озера Байкал утонул 37-летний мужчина. Трагедия произошла в районе острова Ярки. А в Тарбагатайском районе ведутся поиски 17-летнего подростка.

Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», местные жители извлекли из воды тело мужчины. В настоящее время они ожидают прибытия сотрудников полиции и инспекторов ГИМС.

В Тарбагатайском районе Бурятии ведутся поиски 17-летнего подростка. Предположительно, он утонул в районе парома в реке Хилок, сообщили в группе «Тарбагатай-инфо.24/7». Поиски ведут спасатели БРПСС. Подробная информация уточняется.


Фото: "Номер один"

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