В Бурятии за сутки утонули два человека

В Северо-Байкальском районе Бурятии в акватории озера Байкал утонул 37-летний мужчина. Трагедия произошла в районе острова Ярки. А в Тарбагатайском районе ведутся поиски 17-летнего подростка.

Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», местные жители извлекли из воды тело мужчины. В настоящее время они ожидают прибытия сотрудников полиции и инспекторов ГИМС.

В Тарбагатайском районе Бурятии ведутся поиски 17-летнего подростка. Предположительно, он утонул в районе парома в реке Хилок, сообщили в группе «Тарбагатай-инфо.24/7». Поиски ведут спасатели БРПСС. Подробная информация уточняется.





Фото: "Номер один"