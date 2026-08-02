Общество 02.08.2026 в 13:07

В Бурятии ребенка-инвалида оставили без лекарств

Права несовершеннолетнего защитила прокуратура

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии ребенка-инвалида оставили без лекарств

Прокуратура Баргузинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья.

- Установлено, что несовершеннолетний ребенок-инвалид первой группы по медицинским показаниям нуждается в льготных лекарственных препаратах, которые своевременно не предоставлялись. После вмешательства прокуратуры права ребенка восстановлены, он обеспечен необходимыми медикаментами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

 
Фото: "Номер один"

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