В Бурятии ребенка-инвалида оставили без лекарств

Прокуратура Баргузинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья.

- Установлено, что несовершеннолетний ребенок-инвалид первой группы по медицинским показаниям нуждается в льготных лекарственных препаратах, которые своевременно не предоставлялись. После вмешательства прокуратуры права ребенка восстановлены, он обеспечен необходимыми медикаментами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Фото: "Номер один"