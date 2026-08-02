Водитель в Улан-Удэ, сбежавший с места ДТП, устроил новую аварию

По предварительным данным, сегодня, 2 августа, около 11.00 водитель автомобиля «Тойота Камри», скрывавшийся с места другого ДТП, следуя по ул. Боевой, совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «Хонда».

В результате столкновения автомобиль «Хонда» совершил наезд на 70-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают ДПС, выясняются причины и обстоятельства автоаварии.



Фото: комитет по транспорту



