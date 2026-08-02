Происшествия 02.08.2026 в 15:02

В Бурятии горели школа и пилорама

Пожары произошли в Бичурском и Тункинском районах

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии горели школа и пилорама
Первого августа в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на пилораме в местности «Яблочный стан» Бичурского района. 
В результате пожара частично повреждена бревенчатая стена навеса, потолок с переходом под кровлю на общей площади 6 кв. метров, а также уничтожено вводно-распределительное устройство (электросчетчик и автоматический выключатель).

Причина пожара устанавливается. 

Ранним утром 1 августа в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в здании школы-интерната в селе Шимки Тункинского района. 

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К месту происшествия незамедлительно были направлены расчеты 10-го Тункинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия в составе 15 человек и 6 единиц спецтехники. 

В результате пожара огнем уничтожена кровля здания на общей площади 765 кв. метров. Пострадавших нет. 

В настоящее время причина возгорания устанавливается, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.


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пожар школа пилорама бичурский район тункинский район

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