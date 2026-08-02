Происшествия 02.08.2026 в 15:02
В Бурятии горели школа и пилорама
Пожары произошли в Бичурском и Тункинском районах
Текст: Анастасия Величко
Первого августа в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на пилораме в местности «Яблочный стан» Бичурского района.
В результате пожара частично повреждена бревенчатая стена навеса, потолок с переходом под кровлю на общей площади 6 кв. метров, а также уничтожено вводно-распределительное устройство (электросчетчик и автоматический выключатель).
Причина пожара устанавливается.
Ранним утром 1 августа в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в здании школы-интерната в селе Шимки Тункинского района.
К месту происшествия незамедлительно были направлены расчеты 10-го Тункинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия в составе 15 человек и 6 единиц спецтехники.
В результате пожара огнем уничтожена кровля здания на общей площади 765 кв. метров. Пострадавших нет.
В настоящее время причина возгорания устанавливается, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
В результате пожара частично повреждена бревенчатая стена навеса, потолок с переходом под кровлю на общей площади 6 кв. метров, а также уничтожено вводно-распределительное устройство (электросчетчик и автоматический выключатель).
Причина пожара устанавливается.
Ранним утром 1 августа в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в здании школы-интерната в селе Шимки Тункинского района.
К месту происшествия незамедлительно были направлены расчеты 10-го Тункинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия в составе 15 человек и 6 единиц спецтехники.
В результате пожара огнем уничтожена кровля здания на общей площади 765 кв. метров. Пострадавших нет.
В настоящее время причина возгорания устанавливается, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.