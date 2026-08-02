В Бурятии горели школа и пилорама

Первого августа в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на пилораме в местности «Яблочный стан» Бичурского района.В результате пожара частично повреждена бревенчатая стена навеса, потолок с переходом под кровлю на общей площади 6 кв. метров, а также уничтожено вводно-распределительное устройство (электросчетчик и автоматический выключатель).Причина пожара устанавливается.Ранним утром 1 августа в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в здании школы-интерната в селе Шимки Тункинского района.К месту происшествия незамедлительно были направлены расчеты 10-го Тункинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия в составе 15 человек и 6 единиц спецтехники.В результате пожара огнем уничтожена кровля здания на общей площади 765 кв. метров. Пострадавших нет.В настоящее время причина возгорания устанавливается, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.