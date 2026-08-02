В Бурятии произошло ДТП с пятью пострадавшими

Первого августа в районе села Береговая Кабанского района Бурятии столкнулись «Хонда Фит» и «Ссангйонг Актион». ДТП произошло на 355 километре федеральной трассы «Байкал».

По данным «Кабанск-инфо.24/7», 33-летняя водитель «Хонда Фит», поворачивая налево, не предоставила преимущество кроссоверу «Ссангйонг Актион». За рулём второго автомобиля сидел 38-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель «Хонда Фит» и 29-летняя пассажирка японской легковушки. Вторую девушку отправили в Кабанскую ЦРБ. Травмы также получили трое пассажиров «Ссангйонг Актион» - 36, 8 и 6 лет, обошлось без госпитализации.

На месте работали сотрудники УГИБДД.





Фото: Кабанск-инфо.24/7