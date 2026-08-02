Подростка в Бурятии унесло течением

1 августа 2026 года днем возле села Харитоново во время купания в реке Хилок подросток заплыл на глубину. Парень стал тонуть, скрылся под водой, в итоге его унесло течением.

По предварительным данным, 1 августа 17-летний подросток с другом во время купания в реке отплыли от берега, оказались в глубоком месте и стали тонуть. Одного из тонущих спас приятель, который умел хорошо плавать и находился неподалеку. Второго подростка подхватило течение, он скрылся под водой. В поисках несовершеннолетнего сейчас принимают участие спасатели, водолазы, сотрудники правоохранительных органов и местные жители, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой организованы поиски несовершеннолетнего.

Следствие отмечает, что с наступлением жаркой погоды возрастает число происшествий на водных объектах, в особенности, с участием детей. Поэтому в очередной раз призываем всех соблюдать меры предосторожности при отдыхе на берегу, а также просим родителей не отпускать детей к водоемам без присмотра взрослых и выбирать безопасные места для их купания.





Фото: СУ СК по РБ