Общество 02.08.2026 в 16:07

Инвалид из Бурятии чуть не лишился квартиры

Из-за инвалидности он не успел оформить жильё в наследство

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Текст: Анастасия Величко
Инвалид из Бурятии чуть не лишился квартиры

Житель Хоринского района Бурятии обратился за помощью в прокуратуру. Он рассказал, что получил в наследство квартиру, но из-за инвалидности не успел оформить нужные документы и утратил право собственности.

- Установлено, что пенсионер содержал наследственное имущество, оплачивал коммунальные услуги, то есть фактически принял наследство, однако в связи с имеющимся с детства заболеванием, препятствующим активной социальной жизни и реализации прав в полном объёме, своевременно не принял мер к оформлению квартиры, в результате чего фактически утратил право собственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, за местным жителем признано право собственности на квартиру в порядке наследования.


Фото: "Номер один"

 

 

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