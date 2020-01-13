Житель Бурятии зарезал мужчину, который увел у него жену

За полгода он так и не смог забыть нанесенную ему обиду



В одном из сел Джидинского района накануне Нового года произошла трагедия. Встреча соперников, один из которых увел у другого жену, закончилась поножовщиной.



Летом этого года жена одного из мужчин ушла к другому, после чего влюбленная парочка уехала из деревни. Накануне драматической развязки молодые приехали в село к родным. Об этом стало известно экс-мужу, и былые чувства, ревность, обида снова вскипели в его душе.



Встретив соперника на проселочной дороге, он не удержался и вспылил. Между мужчинами разгорелась нешуточная ссора. Заслышав конфликт, к ним поспешил хозяин близлежащего дома, попытавшийся разнять и успокоить мужчин. В какой-то момент, казалось, ему это удалось - экс-муж ушел к себе домой, что был неподалеку.



Однако через пару минут вновь вернулся к сопернику, который все еще стоял на том же месте, разговаривая с односельчанином. Оказалось, обиженный ревнивец вернулся не с пустыми руками - он внезапно взмахнул ножом и ударил соперника прямо в грудь.



Раненый рухнул на снег. Свидетель произошедшего вызвал скорую, но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть 31-летнего мужчины, скончавшегося на месте от повреждения сердца и легкого.



- Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. На период следствия он арестован. 34-летний обвиняемый ранее не был судим, - сообщил следователь Джидинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Эрдэм Цыбденов.



Фото: «Номер один»