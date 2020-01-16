В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал

Ранее мужчина уже привлекался за пьяное вождение





ДТП произошло около 8 часов вечера на ул. Новосибирская в селе Новоильинск Заиграевского района. 40-летний водитель автомашины «УАЗ-31514» сбил 62-летнюю женщину, которая в момент наезда выходила из автомобиля «ВАЗ-21093». Водитель УАЗа скрылся с места аварии, бросил машину в ограде дома и сбежал, однако позже его задержали. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Освидетельствование показало, что водитель «УАЗа» был пьян (0,90 мг/л). Как сообщили в ГИБДД Бурятии, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.Фото: ГИБДД Бурятии