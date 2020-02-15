В Бурятии детсад закрыли из-за несоблюдения температурного режима

Температура внутри учреждения составляла от 14,5°С до 18,5°С



При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МАДОУ «Дырестуйский детский сад «Буратино» выявлены нарушения требований к температурному режиму. По результатам лабораторных исследований температура воздуха в детском саду составляла от 14,5°С до 18,5°С, что не соответствует установленным требованиям.



При этом установлено, что оконные блоки в детском саду находятся в ветхом состоянии, первые рамы закрыты не герметично, не утеплены, имеются разбитые стекла, что является нарушением Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



Деятельность детского сада была временно приостановлена. Материалы переданы в судебные органы для принятия решения.



Решением суда 10 февраля 2020 года деятельность МАДОУ «Дырестуйский детский сад «Буратино» приостановлена на 30 суток.



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