Полиция Бурятии поймала автомобильного вора

В Заиграевском районе задержан подозреваемый в краже из машины
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в краже из автомобиля.
Следователем установлено, что ранее судимый за имущественные преступления молодой человек похитил из салона автомобиля, припаркованного возле частного дома, сумку, в которой находились денежные средства, ключи и документы. Ущерб составил четыре тысячи рублей.
Владелица имущества в этот момент находилась в гостях у родственников.
Полицейские Бурятии призывают владельцев автомобилей быть бдительными, не оставлять сумки, барсетки, сотовые телефоны в салоне без присмотра.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фото: «Номер один»
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