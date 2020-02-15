Полиция Бурятии поймала автомобильного вора

В Заиграевском районе задержан подозреваемый в краже из машины



Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в краже из автомобиля.



Следователем установлено, что ранее судимый за имущественные преступления молодой человек похитил из салона автомобиля, припаркованного возле частного дома, сумку, в которой находились денежные средства, ключи и документы. Ущерб составил четыре тысячи рублей.



Владелица имущества в этот момент находилась в гостях у родственников.



Полицейские Бурятии призывают владельцев автомобилей быть бдительными, не оставлять сумки, барсетки, сотовые телефоны в салоне без присмотра.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Фото: «Номер один»

