Жители Бурятии вышибли собутыльнику мозги

Из-за незначительной ссоры мужчины убили напарника со звериной жестокостью





Верховный суд Бурятии вынес приговор подельникам, которые за неуважительное отношение со стороны молодого напарника забили его до смерти.

10 июля 2019 года на территории одного из фермерских хозяйств Кабанского района был найден мертвым 31-летний молодой человек. Узнать его было трудно, лица практически не было, голова погибшего была перемолота - кости теменных и лобных областей с обеих сторон отсутствовали, кости свода и основания черепа, а также лицевые кости переломаны, головной мозг отсутствовал. Кроме этого, на груди покойного имелась проникающая рана с повреждением легкого. Опознали парня по особой впадине в районе солнечного сплетения и татуировкам.По подозрению в совершении преступления были задержаны два местных жителя 55 и 59 лет, с которыми потерпевший незадолго до смерти распивал спиртные напитки.По данным следствия, потерпевший и обвиняемые проживали в селе Шергино Кабанского района и подрабатывали в местном крестьянско-фермерском хозяйстве. После рабочего дня 9 июля они втроем стали распивать спиртные напитки в одной из построек на территории КФХ. Через некоторое время на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода один из мужчин стал ругаться с молодым собутыльником. В ходе ссоры парень ударил мужчину кулаком в лицо.Второй мужчина сначала стоял в стороне. Но затем ему не понравилась дерзость молодого человека по отношению к старшему напарнику. Он решил вмешаться. Поднял с пола металлическую трубу весом около семи килограммов и с силой нанес ею четыре удара по голове молодого собутыльника. В это же время первый мужчина, ободренный внезапной поддержкой, схватил длинный гвоздь длиной 125 мм и нанес им несколько ударов по лицу противника, а затем воткнул его в грудь потерпевшего.После этого обвиняемые стали наносить жертве удары по голове подворачивавшимися под руку тяжелыми металлическими предметам - металлической рулевой тягой от трактора весом более восьми килограмм, металлическим бруском под 10 кг и четырехкилограммовым металлическим уголком.Убедившись, что обидчик скончался, подельники отнесли его тело за сарай, где оставили. Все орудия преступления мужчины спрятали. На следующий день тело потерпевшего обнаружил фермер, которому принадлежит хозяйство. Он и вызвал полицию. По словам работодателя, оба мужчины казались ему адекватными, хорошими людьми. Осужденные ранее не были судимы. У потерпевшего остался годовалый сын.Верховный суд Бурятии признал мужчин виновными в убийстве, совершенном группой лиц, и приговорил к 12 и 14 лет колонии строгого режима.Фото: pixabay.com