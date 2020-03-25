25.03.2020
Житель Улан-Удэ стал жертвой гопников

Житель Улан-Удэ стал жертвой гопников

Все началось с банального вопроса «есть закурить?»

В полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома на проспекте Строителей происходит конфликт. На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Подъехав к дому, росгвардейцы увидели, как несколько неизвестных избивают мужчину. Нападавшие, заметив правоохранителей, разбежались в разные стороны. Однако двоих удалось задержать.

28-летнему потерпевшему потребовалась медицинская помощь, ее оказали прибывшие по вызову врачи. Мужчина сообщил, что неизвестные попросили закурить, а затем инициировали конфликт, нанесли побои и отняли у него мобильный телефон.

Задержанных доставили в полицию, где у одного из них изъяли похищенный телефон. Его также опознал пострадавший. Грабителем оказался 20-летний студент одного из колледжей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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