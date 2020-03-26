В Улан-Удэ вор пытался вскрыть автомобиль ножницами

Злоумышленник попал в руки росгвардейцев





Ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, следуя по маршруту патрулирования, обратили внимание на молодого человека, который свернул в тупиковый двор.

Наряд решил скрытно проследовать за ним. Выждав некоторое время, росгвардейцы заехали во двор и увидели, как молодой человек пытается вскрыть ножницами припаркованный автомобиль.Злоумышленника задержали. Им оказался 17-летний улан-удэнец, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Росгвардия Бурятии