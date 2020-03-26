В Бурятии жена зарезала мужа за отказ работать

Оба супруга были судимы за тяжкие преступления





Кровавая разборка между супругами произошла в минувшую субботу, 21 марта, в одном из сел Заиграевского района Бурятии.

Мужчина и женщина, ранее судимые люди, отбывали наказание в местах лишения свободы за тяжкие преступления против личности. После освобождения в 2015 году начали жить вместе, вскоре у них появился ребенок, которому сейчас год и четыре месяца.Супруги не работали, злоупотребляли спиртным. Семья не имела постоянного места жительства. Месяц назад их с ребенком выгнали из квартиры в связи с просрочкой арендной платы, в последнее время жили у знакомых.В тот трагический день сожители выпили, за столом между ними произошла ссора – женщина упрекнула мужа в том, что он пьет и не хочет работать, семью не обеспечивает. В порыве эмоций схватила со стола нож и ударила мужа в грудь. В результате оказалось повреждено сердце, 41-летний мужчина упал и скончался на месте. Собутыльница, ставшая свидетельницей убийства, сообщила о поножовщине в полицию.- Женщине предъявлено обвинение в убийстве, суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу, сейчас обвиняемая находится в СИЗО, - сообщила и.о. руководителя СО по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Ольга Морозова.После трагедии ребенок пары передан в детский дом.Фото: «Номер один»