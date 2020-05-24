Жительница Улан-Удэ едва не погибла во время пожара в доме

Горожанка проявила неосторожность при курении

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Вечером в пятницу поступило сообщение о загорании в 2-х этажном деревянном жилом доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных расчетов, шел дым из квартиры на первом этаже. Огнеборцами пожарно-спасательной службы № 3 из квартиры была эвакуирована женщина. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.В течение 8 минут пожар был ликвидирован на площади 5 кв.м, повреждено кресло и стена в квартире. Всего в тушении было задействовано 9 человек и 2 единиц техники.- Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщила специалист Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Бурятия Алена Волкова.