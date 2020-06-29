В Улан-Удэ завотделением онкодиспансера обвинили в вымогательстве взятки

Деньги он хотел получить в благодарность за устройство пациента в стационар





Следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего заведующего одним из отделений республиканского онкологического диспансера. Он обвиняется по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с ее вымогательством).

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, в сентябре 2019 года обвиняемый вне очереди устроил на стационарное лечение в онкодиспансер больного мужчину и провел ему операцию. После этого он встретился с сыном пациента и потребовал в качестве благодарности за свои старания взятку в размере 30 тысяч рублей. Молодой человек сначала сослался на отсутствие денег.







Спустя месяц, когда его отцу требовался курс лучевой терапии, возникли проблемы с госпитализацией, и сын подумал, что препоны создает заведующий отделением, которому он не отдал деньги. Тогда он собрал 12 тысяч рублей и перевел их в качестве части взятки на счет врача. Спустя семь месяцев он обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взятки и представил документы о совершенном переводе.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии и УФСБ Бурятии.«В настоящее время по уголовному делу проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Следствием проверяется версия о том, что обвиняемый мог совершить аналогичные преступления в отношении других граждан, обращавшихся за медицинской помощью в онкологический диспансер. В связи с этим просим людей, которые могли пострадать от действий заведующего, обратиться в правоохранительные органы по телефонам 8 (3012) 44-44-93 (следственный отдел по Октябрьскому району) или 8 (3012) 292-292 (телефон доверия МВД Бурятии)», сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»