В Бурятии два человека получили травмы в лобовом ДТП

Один из автомобилей выехал на встречную полосу







ДТП произошло днем 29 июня на 20-м км объездной автодороги Онохой – Заиграево - Новая Брянь. 53-летний мужчина за рулем «Тойоты Короллы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Киа Соул».

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель и пассажирка «Тойоты» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Фото: «Номер один»