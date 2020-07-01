01.07.2020
В Бурятии судья освободила водителя от «уголовки» за пьяное ДТП с пострадавшим

В Бурятии судья освободила водителя от «уголовки» за пьяное ДТП с пострадавшим

Незаконное постановление пришлось оспаривать прокуратуре

Прокуратура Бурятии по информации следственного управления МВД РБ проверила законность постановления судьи районного суда о привлечении гражданина  к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав).

«Проверкой установлено, что мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в препятствие. В результате ДТП пассажиру причинен тяжкий вред здоровью. В связи с этим гражданин подлежал привлечению к уголовной ответственности», - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура принесла протест об отмене постановления районного суда. Суд кассационной инстанции протест удовлетворил.

На данный момент производство по делу об административном правонарушении прекращено. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Проводится предварительное расследование.

Фото: «Номер один»
ДТП суд
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