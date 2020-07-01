В Улан-Удэ молодой мужчина побил и ограбил престарелую любовницу

Мужчина имел множество проблем с законом, но его пассию это не смутило







Ночью 30 июня в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 52-летней горожанки о грабеже. Она сообщила, что 32-летний знакомый, с которым она отдыхала на берегу Селенги, открыто похитил у нее золотые украшения и телефон. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, женщина познакомилась с молодым человеком в мае этого года после его выхода из мест лишения свободы. Злоумышленник отбывал наказание в исправительном учреждении за грабеж. Кроме того, он и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные и карманные кражи.Зная о криминальном прошлом нового знакомого, женщина продолжала с ним общение и несколько раз распивала спиртное. В эту ночь посиделки закончились побоями и хищением имущества.В ходе распития алкоголя нетрезвый приятель дважды ударил ее и отобрал золотые цепочку с кулоном, серьги и телефон. Цепочку с подвеской он сдал в ломбард и уже в гостинице с другом продолжил увеселительные мероприятия. Остальное имущество злоумышленник планировал реализовать позже, но по горячим следам был задержан полицейскими. Серьги и гаджет правоохранители у него изъяли.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: pixabay.com