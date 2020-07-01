В Бурятии по вине медведя произошел лесной пожар

Он задрал корову, а хозяйка животного решила сжечь ее останки





18 июня в Еравнинском районе Бурятии был зафиксирован лесной пожар. Жительница животноводческой стоянки развела огонь, в результате чего возгорание перешло в лесной массив Еравнинского сельского участкового лесничества.

- В ходе опроса стало известно, что женщина решила сжечь останки коровы, которую задрал медведь недалеко от леса. Обложив животное сухими ветками, она развела костер, - сообщили в МЧС Бурятии.Пожар был своевременно обнаружен и потушен силами лесной охраны. Площадь возгорания составила 2 гектара. За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, женщине грозит административная ответственность.Фото: МЧС Бурятии